ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доброволци ще садят "Гора на спомените" край село ...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21679396 www.24chasa.bg

Супертайфунът "Фунуон" удари Филипините, поне двама са загинали

1088
Бурята "Фунуон" прерасна в супертайфун и удари Филипините СНИМКА: Стопкадър Х/@WeatherMonitors

Най-малко двама души загинаха, след като супертайфунът "Фунуон" връхлетя източната и централната част на Филипините, предаде Ройтерс.

Природната стихия, съпроводена от проливни дъждове и силни ветрове, предизвика прекъсвания на електроподаването в обширни области в региона Бикол, информира БТА.

Филипинските власти снощи съобщиха, че са евакуирали близо 1 млн. души от районите, изложени на опасност от свлачища в провинция Аурора, до която се очаква "Фунуон" да достигне тази нощ.

Ветрове с максимална скорост до 185 км/ч, пориви до 230 км/ч u проливни дъждове вече опустошават много райони в най-населения остров от Филипинския архипелаг Лусон. Местните власти обявиха първа и втора степен на опасност от бури в още райони, докато в столицата Манила и околните провинции остава в сила трета степен на тревога.

Международното летище Бикол, Санглей в столицата Манила и още няколко аерогари са затворени.

Службата за гражданска отбрана съобщи, че един човек се е удавил край остров Катандуанес и че пожарникари са открили тялото на жена под отломките на срутила се жилищна сграда в град Катбалоган.

"Фунуон" е 21-вата буря, която връхлита Филипините от началото на годината. Обикновено архипелагът претърпява около 20 подобни природни бедствия годишно. Има опасност тайфунът да създаде големи трудности пред спасителните екипи в южноазиатската страна, която още се възстановява от тайфуна "Калмаеги", отнел живота на най-малко 224 души.

Очаква се в понеделник "Фунуон" да се насочи на северозапад и до следващия ден да продължи да се придвижва на север. Според метеорологичните прогнози до сряда "Фунуон" ще се придвижи до Тайванския проток, където ще отслабне, преди в четвъртък да достигне западното крайбрежие на Тайван. След това се очаква "Фунуон" бързо да отслабне и да премине над водите край японските острови Рюкю като слаба тропическа буря.

Бурята "Фунуон" прерасна в супертайфун и удари Филипините СНИМКА: Стопкадър Х/@WeatherMonitors

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?