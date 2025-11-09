ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" би ЦСКА на волейбол

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21679514 www.24chasa.bg

Двама румънци са ранени при въоръжено нападение в центъра на Истанбул

2904
Кадър от Истанбул - Таксим джамия в центъра на мегаполиса Снимка: Весела Бачева

Двама румънци на посещение в Истанбул са били леко ранени при нападение с пистолет на площад "Таксим" през изминалата нощ, съобщи румънският външен министър Оана Цою, цитирана от Аджерпрес и БТА.

"Тази нощ на площад "Таксим" в Истанбул при въоръжено нападение с пистолет бяха ранени двама румънски граждани, намиращи се на посещение в Турция. Двамата румънски граждани са получили медицинска помощ и са извън всякаква опасност, били са ранени леко", съобщи Оана Цою на страницата си във Фейсбук.

Тя добави, че Генералното консулство на Румъния в Истанбул е било уведомено за случая от спешно обаждане на румънска гражданка, която ги е придружавала. Тя не е пострадала при инцидента.

Румънците са били част от група, която участвала в културно събитие в Истанбул, уточни министърът.

Кадър от Истанбул - Таксим джамия в центъра на мегаполиса

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?