Хиляди се сбогуваха с Итай Чен - последният мъртъв заложник, освободен от "Хамас"

Площадът на заложниците в Тел Авив Снимка: 24 часа

Последното освободено от радикалната палестинска групировка "Хамас" тяло на заложник с израелско и германско гражданство бе погребано в Израел, предаде ДПА.

Хиляди хора днес се сбогуваха с Итай Чен на траурна церемония в Тел Авив, съобщиха израелски медии. Тленните останки бяха предадени в ивицата Газа във вторник на служители на Международния комитет на Червения кръст.

Чен е бил израелски военнослужещ и освен германско и израелско гражданство е имал и американски паспорт. Според израелската армия 19-годишният Чен е бил убит по време на кръвопролитието, което "Хамас" извърши на 7 октомври 2023 г., и тялото му е било пренесено в ивицата Газа.

Израелският президент Ицхак Херцог произнесе реч на днешната церемония. "Обични Итай Чен, герой на Израел, след повече от две години копнеж, болка и страдание, ти най-после се завърна у дома. Днес ние сме се събрали тук като народ и като нация, за да погребем герой, чиято история се превърна в национален символ, чието име е известно по целия свят", каза израелският президент.

Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф също отдаде почит на Чен във видеопослание.

"На 7 октомври 2023 г., когато терорът и хаосът обхванаха Държавата Израел, Итай Чен застана на поста си, за да защити другите", каза Уиткоф. "Историята на Итай не е пораженческа история. Предаността на семейството му и състраданието и единството, които тя предизвика по целия свят, са явно доказателство, че любовта е по-силна от страха, по-силна от омразата и по-силна дори от самата смърт", заключи Уиткоф.

