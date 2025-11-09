Тленните останки на последния владетел на Молдова бяха изложени в Букурещ

Ковчегът с тленните останки на последния владетел на княжество Молдова Григоре Александру Гика (1807-1857 г.) беше изложен за поклонение в президентския дворец "Котрочени" в Букурещ след ексхумация от гробище във Франция и преди повторното му погребване в североизточния румънски град Яш, съобщават местните медии, предава БТА.

Румънският президент Никушор Дан, който присъства на официалната церемония днес, заяви, че обединението от 1859 г. на княжествата Влахия и Молдова не се е случило от само себе си, а за осъществяването му са работили политически дейци, включително и владетелят Григоре Александру Гика, предаде Аджерпрес.

"Трябва да използваме всеки случай, особено възпоменателните, какъвто е днешният, за да си казваме на себе си и на околните, че историята не започва с нас (...) Както езикът е творение на много хора в течение на времето, така и едно общество и начинът, по който се управлява едно общество, има дълбоки корени в начина, по който преди много години едни хора са решили да го управляват", заяви в речта си държавният глава.

Той изтъкна, че връщането в страната на тленните останки на владетеля на Молдова представлява "повод да си спомним, че изграждането на съвременна Румъния започва още преди януари 1859 г.", когато е обявено обединението на двете княжества.

Последният владетел на Молдова се завърна у дома след 168 години, отбелязва телевизия Диджи 24.

Тленните останки на Григоре Александру Гика, който управлява княжество Молдова между 1849 г. и 1853 г. и между 1854 г. и 1856 г. и е основател на Румънската жандармерия, бяха ексхумирани в петък от гробището в Ме-сюр-Сен, Франция, и репатрирани същия ден.

В петък ковчегът беше изложен в църквата "Св. архангели Михаил и Гавраил" в седалището на Главния инспекторат на Румънската жандармерия, а в събота беше отслужена религиозна служба.

По решение на президента Никушор Дан тленните останки пристигнаха днес в президентския дворец "Котрочени", където погребалният кортеж беше посрещнат с военни почести. Поклонението ще продължи до 20:00 часа днес.

Тленните останки на последния владетел на княжество Молдова ще пристигнат на 12 ноември в град Яш, където по-късно ще бъдат погребани в близост до сградата на Двореца на културата със специална церемония, съобщи кметът на града Михай Кирика.

"Григоре Александру Гика е важен владетел, инициатор на първия жандармерийски корпус в Румъния по френски модел, с принос за освобождаването от робство на ромите и за развитието на Молдова", изтъкна кметът на североизточния град - някогашна столица на княжество Молдова.