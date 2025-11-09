ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Хамас" предаде на Червения кръст тялото на офицер, убит през 2014 г

"Хамас“ върна тялото на още един убит израелец.

Израел съобщи, че Червеният кръст е получил от радикалната палестинска групировка "Хамас" тленните останки военнослужещ на име Хадар Голдин, който е бил убит през 2014 г., предаде Асошиейтед прес.

По-късно днес тялото ще бъде предадено на Израел и на Националния институт по съдебна медицина за идентификация.

Съгласно сключеното миналия месец споразумение за спиране на огъня "Хамас" върна на Израел всички 20 живи заложници, държани в Газа, в замяна на близо 2000 палестински затворници. Освен това споразумението предвиди предаването на телата на 28 мъртви заложници в замяна на тленните останки на 360 палестински бойци.

До днес групировката "Хамас" беше предала телата на 23 заложници и бе получила телата на 3000 палестинци, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Ако криминалистите потвърдят, че предадените днес тленни останки са на Хадар Голдин, това ще означава, че в Газа остават още четири тела на израелски заложници.

