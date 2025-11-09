ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" би ЦСКА на волейбол

Коледното дърво пристигна в центъра "Рокфелер" в Манхатън - 23-метров смърч, ще грейне с 50 хил. светлини

Коледното дърво пред "Рокфелер център" в Манхатън

Коледното дърво за Центъра "Рокфелер" в Манхатън бе издигнато в новия си дом, с което беше поставено началото на празничния сезон в Ню Йорк, предаде Асошиейтед прес.

Тази година то е 23-метров норвежки смърч от градчето Ийст Грийнбуш, предградие на Олбани. След като беше отсечено по-рано тази седмица, дървото измина около 240 километра с камион с платформа, привличайки любопитни погледи по пътя си, предава БТА.

Събралите се хора бяха много повече край Центъра, където работници използваха кранове, за да издигнат 11-тонния смърч на мястото му с изглед към емблематичната пързалка за кънки. Те наблюдаваха как екипите закрепваха смърча и започваха стабилизирането му.

Дървото скоро ще бъде украсено с повече от 50 000 многоцветни, енергийно ефективни LED светлини, а на върха му ще бъде сложена звезда "Сваровски", тежаща 408 килограма, информира Асошиейтед прес.

Светлините ще бъдат включени на 3 декември по време на телевизионно предаване на живо, водено от звездата на кънтри музиката Реба Макинтайър. Дървото ще остане до средата на януари, след което ще бъде превърнато в дървен материал за използване от нестопанската организация за достъпни жилища Habitat for Humanity.

Дървото е дарено от собственичката Джуди Ръс и нейното семейство. Тя разказа, че то е засадено от прародителите на съпруга й през 20-те години на миналия век.

"Невероятно е, че сега ще се превърне в центъра на коледните празници в Ню Йорк", каза Ръс пред радиостанция 1010 WINS, цитирана от Асошийетед прес.

Първото коледно дърво в Центъра "Рокфелер" е поставено от работници през 1931 г., за да се повдигне духа по време на Голямата депресия. Сравнително скромната 6-метрова ела е украсена с гирлянди, изработени на ръка от семействата на работниците, припомня Асошиейтед прес.

Традицията се запазва, като първата церемония по запалване на светлините на дървото се провежда през 1933 г.

