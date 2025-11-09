ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински удари спряха тока и отоплението в няколко руски области

Военен дрон /илюстративна/ Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Властите в няколко области в Русия обявиха въздушна тревога и съобщиха днес за прекъсвания на електроснабдяването и отоплението поради украински удари с дронове и ракети, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков заяви, че е повредена енергийната и отоплителната инфраструктура на град Белгород. Нанесени са щети и на жилищни сгради и превозни средства. "Ремонтните дейности са в ход", заяви той в приложението "Телеграм".

Губернаторът на съседната Воронежка област Александър Гусев потвърди, че е била обявена въздушна тревога и че противовъздушната отбрана е прехванала няколко украински дрона. По непотвърдена информация е била засегната местна топлоелектрическа централа, като властите съобщават само за пожар в общинско съоръжение, който е бил бързо потушен.

Гусев предупреди, че части от Воронеж може да изпитат временни прекъсвания и колебания в електрозахранването и отоплението. Той потвърди и за материални щети по сгради и автомобили, като призова жителите да се подслонят в бункери като предпазна мярка

Жители на град Таганрог в руската Ростовска област съобщиха в социалните мрежи за тътени от експлозии и прекъсвания на електрозахранването. По-късно местните власти, цитирани от Ройтерс, заявиха, че електроснабдяването в града е напълно възстановено, без да посочват причините за смущенията.

От друга страна, властите в Украйна съобщиха за масирана руска атака срещу енергийната ѝ инфраструктура с дронове и ракети.

Украинските власти заявиха, че са регистрирали 69 руски атаки с дронове, като 34 от тях са били отблъснати. Вчера Киев съобщи за руско нападение с над 450 дрона и 45 ракети.

Военен дрон /илюстративна/

