САЩ разположиха стратегически бомбардировачи B-52 в Испания

Самолети B-52 на Военновъздушните сили на САЩ бяха предислоцирани от базата Барксдейл в щата Луизиана в испанската авиобаза Морон. Разполагането на групата бомбардировачи е част от мисията Bomber Task Force Europe 26-1, в рамките на която американските екипажи ще проведат съвместни тренировки с Финландия, Литва, Швеция и други съюзници от НАТО, съобщиха от Военновъздушните сили на САЩ.

Целта на операцията е да се усъвършенстват тактиките и координацията между съюзническите сили, да се повиши гъвкавостта на екипажите и да се засили бойната готовност на Алианса.

"Чрез стратегическото разгръщане на сили и активи в многонационални учения като това, Военновъздушните сили на САЩ подобряват способността си да реагират бързо на възникващи заплахи и да поддържат надежден възпиращ потенциал по източния фланг на Европа и в Арктическия регион", посочват от командването на американските ВВС в Европа (USAFE).

По време на мисията екипажите ще изпълняват серия от тренировъчни полети в сложна и симулирана високо рискова въздушна среда, като ще отработват процеса "намери - фиксирай - проследи - порази".

Тренировките имат за цел да подобрят скоростта и точността на реакцията срещу реални заплахи, както и действията срещу симулирани наземни и въздушни противници, които ограничават свободата на маневриране на бомбардировачите, пише dir.bg.

Според Пентагона, подобни мисии са ключови за поддържане на въздушно превъзходство и оперативна съвместимост между съюзниците в рамките на НАТО.

Програмата Bomber Task Force стартира през 2018 г. и има за цел демонстрация на стратегическата готовност на САЩ чрез периодично разгръщане на стратегически бомбардировачи в Европа, Индо-Тихоокеанския регион и други части на света. Подобни мисии се провеждат няколко пъти годишно, като включват участие на партньорски държави и съвместни операции с местните военновъздушни сили.