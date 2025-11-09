Дияна Хърка, майката на убит от козирката в Нови Сад: Ще гладувам докрай!

Решена съм да стигна докрай в гладната си стачка. Това обяви майката на загиналия под рухналата козирка в Нови Сад Стефан - Дияна Хърка, във включване на живо за "120 минути" по Би Ти Ви.

Добре съм след седмица без храна, имам подкрепата на децата и на хората в Сърбия, казва тя. Жената протестира от една седмица срещу сръбския парламент в Белград като отчаян акт за промяна, след като протестиращите вече година не могат да принудят президента Александър Вучич да изпълни обещанието си за избори.

Падналата след некачествен ремонт козирка на гарата уби 16 души, сред тях и 3-годишно дете. Избухнаха протести срещу управляващите и корупционните схеми, които позволяват подобни ремонти и липса на отговорност за жертвите.

"Държавата не взе никакви мерки - няма задържани, изслушани, никой не е осъден, защото президентът Вучич така иска. Затова полицията и прокуратурата не си вършат работата, а арестуват невинни студените, които протестират. Системата ни не е здрава, а корумпирана", казва Дияна.

Бе категорична, че така наречените контрапротестиращи са платени, а полицията нарочно ги пуска да обстрелват с пиротехника и каквото могат мирно протестиращите срещу бездействието на властта. Един от първите многолюдни протести в Белград. Снимка: СНИМКА: Х/@GresaHasa

Две камери постоянно са насочени да следят палтката й, пускат хулигани, които ги замерват с бутилки, провокират ги и агресират със силна музика 24 часа в денонощие, разказва гладуващата майка. А към 1-2 след полунощ виждаме как им дават надниците и си тръгват, някои си спят вкъщи, на други плащат хотели. Но ще им кажа, че изкарват пари върху моята мъка и сами дискредитират себе си, обърна се задочно майката към протесткърите в защита на Вучич.

Две студентки бяха пребити от такива хора, а едно момче почина, защото полицаите отказаха да му помогнат, когато изпадна в диабетна криза, разказа още тя. Накрая полицаите му дали адреналин вместо глюкоза и това непълнолетно дете почина, разстроена е жената.