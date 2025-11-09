ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел: Турски крак няма да стъпи в Газа като част от международните сили

1116
В ивицата Газа няма да бъдат разполагани турски военни части. СНИМКА: Pixabay

Говорителка на израелското правителство заяви, че в ивицата Газа няма да бъдат разполагани турски военни части в рамките на международните сили, на които трябва да заменят израелската армия в палестинската територия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В Газа "няма да стъпи турски крак", заяви Шош Бедросиан в отговор на журналистически въпрос.

Планът на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната между Израел и "Хамас" предвижда формирането на временни международни стабилизиращи сили, които постепенно да поемат контрола върху Газа от израелската армия. Много държави призовават тези сили да имат мандат от Съвета за сигурност на ООН.

Посланикът на САЩ в Анкара Том Барак заяви по-рано този месец на конференция по въпросите на сигурността в Манама (Бахрейн), че в стабилизиращите сили ще има турско участие.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс миналия месец каза, че Анкара ще има "конструктивна роля", но че Вашингтон няма да налага нищо на Израел по отношение на чуждестранните войски "на тяхна територия".

