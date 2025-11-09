Президентът на Германия предупреди за "нарастващи заплахи" за демокрацията

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер предупреди за "нарастващи заплахи" срещу демокрацията в страната, посочвайки възхода на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия" (АзГ) и увеличаването на антисемитизма, съобщи Франс прес.

"107 г. след провъзгласяването на първата Германска република, нашата либерална демокрация е под натиск", каза Щайнмайер в реч от двореца Белвю. "Популистите и екстремистите се подиграват на нашите институции, отравят обществения дебат и експлоатират страха", добави той.

Речта на държавния глава беше по повод 9 ноември - съдбовна дата в германската история, свързана с провъзгласяването на републиката през 1918 г., нацистките погроми срещу евреите през 1938 г. и падането на Берлинската стена през 1989 г., предава БТА.

Президентът подчерта, че расизмът, нацистката реторика и опитите за подкопаване на конституционния ред заплашват демокрацията, независимо дали идват от "крайно десни, крайно леви или ислямистки" среди.

По време на втория си мандат, който продължава до 2027 г., президентът Щайнмайер видя как тежестта на крайнодясната партия АзГ се увеличава. На предсрочните парламентарни избори през февруари, формацията се класира на второ място с 20,5% от вота. Резултатите от изборите доведоха до формирането на коалицията между консерваторите от Християндемократическия съюз (ХДС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП). Коалиционното правителство бе оглавено от канцлера Фридрих Мерц, който е на власт от шест месеца и който продължава да втвърдява позициите си срещу имиграцията. Според последните социологически проучвания ХДС вече спори с АзГ за първото място, припомня АФП.

"Не трябва да има политическо сътрудничество с екстремистите - нито в правителството, нито в парламента", каза германският президент.

Той обърна внимание и на "възхода на антисемитизма" след нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. "Антисемитизмът не се е завръща, защото никога не си е отивал", каза Щайнмайер.

По официални данни, през 2024 г. в Германия са регистрирани 6236 престъпления с антисемитски мотиви, което три пъти повече спрямо 2022 г. Близо половината от тях (48%) се приписват на крайнодесни извършители.