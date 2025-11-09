Протест във Венеция срещу назначението в театър "Ла Фениче" на приближена на Мелони диригентка

Във Венеция утре ще се състои протестно шествие срещу назначаването на италианската диригентка Беатриче Венеци за музикален директор на венецианския театър „Ла Фениче", съобщава италианското издание „Гадзетино", цитирано от БТА.

Венеци, която е на 35 години, беше назначена на позицията на 22 септември, като мандатът й ще започне през октомври 2026 г. и ще продължи до пролетта на 2030 г. Назначението дойде от фондацията, която управлява театър „Ла Фениче". Председател на фондацията е Луиджи Бруняро, който е кмет на Венеция и е от десницата.

Венеция е главен град на областта Венето, която също е смятана за бастион на десницата. Настоящият областен управител на Венето е Лука Дзая, който е представител на крайнодясната партия „Лига", съюзник на партията "Италиански братя" на премиера Джорджа Мелони в управляващата коалиция. В края на ноември във Венето ще има областни избори и въпросът с назначението на Беатриче Венеци придоби и предизборна окраска.

От датата, на която беше оповестено, че Венеци ще бъде музикален директор на театъра, творците в него изразяват възражения срещу нея и отказват да приемат назначението й. Музикантите и артистите от театъра смятат, че Венеци е получила позицията, защото е близка с италианския премиер Джорджа Мелони. На няколко пъти Венеци беше призована да се оттегли от поста, но тя не се подчини на тези призиви. Персоналът на театъра казва, че при назначението й не е имало прозрачност и оспорва също и постиженията й като диригент до този момент. Венеци казва, че има нужния опит, за да заеме престижната позиция.

На няколко пъти по повод назначението на диригентката имаше протестни акции. На 27 септември в края на концерт в „Ла Фениче" протестиращите творци от театъра пуснаха протестни листовки в концертната зала. На 17 октомври музикантите и актьорите от театъра организираха стачка и беше отложена премиерата на операта на „Воцек" от австрийския композитор Албан Берг, с която трябваше да се открие оперният сезон в „Ла Фениче.

Редица други италиански диригенти също изразиха възражения срещу назначението на Венеци на поста, сред които и бившият преподавател на Венеци – Виторио Паризи. Безпокойство от ситуацията в театъра „Ла Фениче" беше изразено и от други театри в страната, сред които и от екипа на миланския театър „Ла Скала". В подкрепа на Венеци се обяви министърът на културата Алесандро Джули.

В утрешния протест срещу назначението на Венеци ще се включат представители на „Ла Скала" в Милано, на общинския театър в Болоня, на театър „Арена ди Верона", на театър „Верди" в Триест, на Кралския театър в Торино и на още други театрални и културни институции от цялата страна. Протестният кортеж ще потегли от гара „Санта Лучия" в 15 ч. местно време и ще свърши на площада „Кампо Сан Фантин" пред театър „Ла Фениче". Шествието ще протече под наслова „Една крачка след друга, нашият глас" и протестиращите ще настояват тяхното мнение да се чуе, когато се правят назначения в техните културни институции и се касае за бъдещето им.

Кортежът из венецианските улици и площади ще спре, преди да достигне „Ла Фениче", на още шест места, където участниците в него ще се редуват да произнасят речи.