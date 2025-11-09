Зеленски наложи санкции на бивш председател на Конституционния съд на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски одобри решението на Националния съвет за сигурност и отбрана на Украйна да бъдат наложени санкции на бившия председател на Конституционния съд на Украйна Олександър Тупицки, на високопоставени руски представители и на руски издателски къщи, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Указите на президента под номера 834/2025 и 835/2025 бяха публикувани на сайта на президентството на Украйна, уточнява агенцията.

С първия указ се налагат санкции на 8 души, които са замесени в престъпления срещу Украйна и срещу украинци, които са присвоили собственост в селскостопанския сектор, зърнени култури и обекти на културното наследство, осъществяват информационни операции срещу Украйна и прилагат руски образователни стандарти с антиукраински послания в окупираните от Москва територии на Украйна.

Сред хората, подлежащи на специални икономически и други ограничителни мерки, е финансистът Кирил Дмитриев, съветник на руския президент Владимир Путин. Според указа Дмитриев е участвал в привличането на руски инвестиции в стратегически сектори на икономиките на други държави. В този списък е и бившият председател на Конституционния съд на Украйна Тупицки.

Останалите санкционирани са министърката на селското стопанство на Русия Оксана Лут, първият заместник-министър на просветата Александър Бугаев, заместник-министърът на културата Андрей Малишев, заместник-министърът на науката и висшето образование и науката Андрей Омелчук, участникът в преговорния екип с Украйна на срещите в турския мегаполис Истанбул генерал-лейтенант Александър Зорин и ръководителят на отдела за оперативна информации и международни връзки към Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия Алексей Комков, пояснява ТАСС.

Вторият указ въвежда санкции срещу пет юридически лица – "руски издателства, които работят за оправдаване на агресията, разпространяват руска пропаганда по света и насаждат антиукраински настроения във временно окупираните територии на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област", посочва Укринформ.

ТАСС съобщава, че става въпрос за издателствата "Вечер" ("Вече" на руски), "Книжен свят", Издателска къща "Питер", "Център Полиграф" и "Яуза".

На министерството на външните работи на Украйна е възложено да информира компетентните органи на ЕС, САЩ и други държави за прилагането на санкциите и да повдигне въпроса за въвеждането на подобни ограничителни мерки и от тяхна страна.

"Днешните решения за санкции от страна на Украйна са насочени към лица, които работят в правителствените структури на Путин и са замесени в грабежи във временно окупираните територии на Украйна, един от неговите "портфейли", служител на руското военно разузнаване и един от неговите сътрудници. Започваме да действаме и срещу руски издатели, които работят за оправдаване на агресията и разпространението на руска пропаганда по света. Всичко в Русия, което е фокусирано върху войната, трябва да бъде блокирано", коментира Зеленски в канала си в приложението "Телеграм".

Украйна е наложила досега санкции срещу 36 руски компании и 18 души, припомня Укринформ.