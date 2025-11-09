ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай ще продължи сътрудничеството си с МОК за развитие на спорта и олимпийското движение

КМГ

1160
Си Дзинпин на срещата с МОК. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 9 ноември председателят на Китай Си Дзинпин се срещна в Гуанджоу с настоящия и почетния председатели на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри и Томас Бах по повод откриването на 15-ите Национални игри на Китай.

По време на разговора им Си Дзинпин подчерта, че олимпийският дух е важна част от човешката цивилизация и съвпада с визията на Китай за изграждане на общност на споделена съдба. Китай е твърд защитник и практикува олимпийския дух и ще продължи сътрудничеството си с МОК за развитието на спорта и олимпийското движение.

Той отбеляза, че тазгодишните Национални спортни игри се провеждат в Гуандун, Хонконг и Макао и демонстрират постиженията на Китай постижения в спорта и модернизацията на региона.

Кърсти Ковънтри и Томас Бах изразиха удовлетворение от визитата си и потвърдиха готовността на МОК за по-нататъшно сътрудничество с Китай за развитие на олимпийското движение и разпространение на олимпийските ценности в световен мащаб

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

