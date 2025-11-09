ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американско издание: Доставките на оръжия за НАТО ...

КМГ: В Гуанджоу бяха открити 15-ите Национални спортни игри на Китай

КМГ

Откриваването на игрите. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Тази вечер в Олимпийския спортен център в град Гуанджоу бе даден стартът на 15-ите Национални спортни игри на Китай. Председателят Си Дзинпин присъства на церемонията и обяви официално откриването на игрите.

Националните игри са най-мащабното вътрешно спортно събитие в Китай. Тази година техни домакини са три града – Гуанджоу, Хонконг и Макао, което символизира новото развитие на принципа „една държава, две системи" и подчертава националната идентичност на жителите на трите емблематични китайски района.

В игрите участват 37 делегации с над 14 000 спортисти и около 11 000 любители на спорта.

Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри и предшественикът ѝ и почетен президент на организацията Томас Бах също присъстваха на церемонията по откриването.

Откриваването на игрите. Снимка: КМГ
Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

