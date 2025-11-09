ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американско издание: Доставките на оръжия за НАТО ...

Тръмп обеща по 2000 долара от митата на всеки американец, който не е богат

Доналд Тръмп. Снимка: КМГ

Доналд Тръмп обеща да изплати на всеки американец по 2000 долара от постъпленията от митата, които САЩ наложиха на други държави.

„Хората, които са против митата, са глупаци! Сега ние сме най-богатата и най-уважаваната страна в света, с почти нулева инфлация и рекордни нива на фондовия пазар", написа президентът на САЩ в мрежата си "Трут соушъл".

Според него САЩ получават от митата „трилиони долари" и скоро ще започнат да изплащат своя държавен дълг, който е рекордните  37 трилиона.

"На всеки ще бъдат изплатени поне 2000 долара дивидент, без да се включват хората с високи доходи", казва Тръмп в социалната си мрежа.

