ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американско издание: Доставките на оръжия за НАТО ...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21680965 www.24chasa.bg

Американско издание: Доставките на оръжия за НАТО и Украйна са прекратени

1324
Американско оръжие. Снимка: Twitter/@GlasnostGone

Доставките на американски оръжия за държавите-членки на НАТО и Украйна са прекратени заради бюджетната парализа, твърди американското издание "Аксиос".

Оръжия на стойност пет милиарда долара няма да могат да стигнат до държавите от Алианса, а от там и до Украйна. Високопоставен представител на държавния департамент твърди, че ситуацията с неработещото правителство е "вредна както за нашите съюзници и партньори, така и за американската промишленост", цитира БНТ.

Изключително тежка остава ситуацията с украинската енергийна система, която е силно засегната от засилващите се масирани руски удари. От днес в големи части на Украйна има режим на тока. През последните месеци и украинската страна засили атаките си срещу руски петролни депа, рафинерии и енергийни обекти.

Американско оръжие. Снимка: Twitter/@GlasnostGone

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?