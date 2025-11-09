ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Родители продадоха 14-годишната си дъщеря за 5000 ...

Пропалестински активисти нахлуха в Техническия университет в Мюнхен

Мюнхен от птичи поглед Снимка: Пиксабей

Около 40 пропалестински активисти нахлуха в основната сграда на Техническия университет в Мюнхен. Te запалиха фойерверки от покрива на сградата и развяха банер, съобщи ДПА, позовавайки се на местната полиция.

Протестиращите останаха на покрива около два часа и напуснаха сградата едва след като университетът ги предупреди, че ще подаде жалба за незаконно проникване. Стените на университета бяха надраскани с политически лозунги, предава БТА.

Ръководството на висшето учебно заведение заяви, че ще подаде жалба за нанасяне на имуществени щети и в бъдеще няма да толерира подобни действия. "В университета няма място за антисемитизъм", се посочва в позиция на институцията.

Акция бе обявена като протест срещу "участието на Техническия университет в Мюнхен в геноцид, окупация и апартейд". Протестиращите твърдят, че учебното заведение си сътрудничи с Израел, правейки изследвания за израелски оръжейни компании.

По-рано днес около 500 демонстранти преминаха през центъра на Мюнхен, охранявани от близо 100 полицаи.

Комисарят по въпросите на антисемитизма в Бавария Лудвиг Шпенле заяви, че критиките към израелското правителство са допустими, но "клеветата по адрес на германски научни институции е неприемлива". Обвиненията, че университетът е "съучастник в страданията на хората в Газа", представляват "гнусна и неоснователна клевета", каза още той.

Активистите се позовават на доклад на Съвета на ООН по правата на човека, публикуван през юли, според който Техническият университет в Мюнхен поддържа партньорства с израелски военни и технологични фирми. Израел определи констатациите на съвета като "необективни".

