Анджелина Джоли в Украйна, разказа за ежедневната заплаха от дронове

Холивудската звезда Анджелина Джоли описа постоянната заплаха от атаки с дронове, пред която са изправени хората, живеещи в близост до фронтовата линия в Украйна, след като изненадващо посети страната по-рано тази седмица, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Чува се слабо бръмчене в небето. Местните го наричат "човешко сафари", като дроновете се използват за проследяване, преследване и тероризиране на хората", написа тя в публикация в Инстаграм в неделя.

"Имаше момент, в който трябваше да спрем и да изчакаме, докато дрон прелетя над нас", написа Джоли, като добави и снимки на подземна клиника и разчистване на отломки, както и видео от стена в памет на жертвите на войната, отбелязва ДПА. Актрисата подчерта, че е носила защитно облекло и е била в Украйна само за няколко дни, но за хората, които живеят там, това е ежедневие.

Медиите вече съобщиха за посещението на Джоли в Украйна въпреки продължаващата война. Тя се срещна с деца в бомбоубежище. Сега лично разказа за преживяванията си по време на визитата. Според публикацията актрисата е посетила Херсон и Миколаев, където се е срещнала със семейства, живеещи близо до фронтовата линия.

Училища и болници са преместени в подземни убежища за безопасност. "Беше трудно, но вдъхновяващо да видя това", каза актрисата.

Джоли обърна внимание и на страданията на хората в Судан, ивицата Газа и други конфликтни зони по света, като похвали смелостта на хуманитарните работници и доброволците, отбелязва ДПА.

"Трудно е да се разбере как в свят с толкова силен дипломатически потенциал цивилни граждани в Украйна, Судан, Газа, Йемен, Демократична република Конго и толкова много други места страдат ежедневно – сякаш няма нищо, което властите могат да направят, за да се сложи край на тези конфликти и да защитят всички цивилни граждани по еднакъв начин", написа холивудската звезда в публикацията си.

Анджелина Джоли беше специален пратеник на Агенцията на ООН за бежанците в продължение на около 20 години до 2022 г. Тя направи изненадващо посещение в Украйна през април 2022 г. след руската инвазия. Тогава се срещна в град Лвов с деца, засегнати от войната. Украйна се защитава от руската агресия вече повече от три години и половина, припомня ДПА.