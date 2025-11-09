ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Родители продадоха 14-годишната си дъщеря за 5000 ...

Четирима обвинени заради сблъсъци на концерт на Израелската филхармония в Париж

Париж

Трима мъже и една жена бяха обвинени днес заради сблъсъци по време на концерт на Израелската филхармония в Париж, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Четиримата са освободени от предварителния арест, в който се намираха от три дни и поставени под съдебен контрол.

Те бяха арестувани в четвъртък, когато редица зрители се опитаха да прекъснат концерта на Израелската филхармония като използваха димки, след което се стигна и до сблъсъци в концертната зала.

Случилото се породи вълна от възмущение сред френските политически партии.

Париж

