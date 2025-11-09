Родители продадоха 14-годишната си дъщеря за 5000 евро и 5 бутилки уиски

Гражданската гвардия и полицията в Испания арестуваха мъж и жена в Навара за предполагаемата продажба на 14-годишната им дъщеря за 5000 евро, 5 бутилки уиски и храна на друго семейство в Лейда.

Двете фамилии са арестувани заедно с 20-годишният младеж, за когото е трябвало да бъде омъжено момичето.

Детето, което принадлежи към ромска общност е спасена от полицията и е настанено в център за закрила на непълнолетни, съобщава БНР.

По данни на Гражданската гвардия, продажбата е извършена през Януари в навара, където родителите на момичето - 35-годишен мъж и съпругата му - са предложили дъщеря си на семейство от Лейда, за да се омъжи за сина им. След като сделката е финализирана, непълнолетното дете е отведено в Каталуния, където е останало под контрола на семейството, което я е купило. Тийнейджърката не е била записана на училище и е била принудена да проси, за да осигури пари за новата си фамилия. Петимата арестувани са обвинени в трафик на хора с цел принудителен брак. Димитър драганов.