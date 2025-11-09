ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оставки по върховете на Би Би Си заради монтаж на реч на Тръмп

Сградата на Би Би Си СНИМКА: Pixabay

Генералният директор на британската медия Би Би Си Тим Дейви и ръководителката на нейното новинарско звено Дебора Търнес подадоха оставка заради породил полемика монтаж на изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщават сайтът на медията и световните агенции.

Става дума за реч в документална програма, като при монтажа й редакцията й зрителите са били подведени, уточняват Би Би Си и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Това е изцяло мое решение и аз благодаря на председателя на борда на Би Би Си и на самия борд за тяхната непоклатима и единодушна подкрепа през целия ми мандат, в това число и през последните дни", се казва в изявление на Дейви.

"Това е тъжен ден за Би Би Си. Тим беше отличен генерален директор през тези пет години, но той беше подложен на един продължаващ натиск, който го доведе до решението да подаде оставка", заяви на свой ред президентът на медийната коорпорация Би Би Си Самир Шах.

