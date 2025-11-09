Хиляди участваха в маратон в Париж в памет на жертвите на атентатите от 13 ноември 2015 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Париж 1700 души днес участваха в инициатива, наречена „Маратон за свободата", предаде Франс прес.

По време на тази проява те преминаха пред всички места, белязани преди 10 години от атентатите в Париж, извършени от отряд от ислямисти на 13 ноември 2015 г., съобщава БТА.

Участниците в маратона потеглиха от стадиона „Стад дьо Франс", където преди 10 години атентатори взривиха първо експлозиви. После те преминаха пред всички заведения, където отрядът терористи откри огън по посетителите и накрая стигнаха пред концертната зала „Батаклан", където терористи взеха заложници, стреляха с автомати и задействаха експлозиви.

В атаките преди 10 години бяха убити 130 души, а стотици бяха ранени.

В основата на проявата днес беше Френската асоциация на жертвите на тероризма.

След края на маратона последва и поход от близо 3000 души, които също преминаха през местата, засегнати от терора преди 10 години. Участниците в похода се спряха за дълго пред концертната зала „Батаклан", където терористите превърнаха концерта на американската рок банда „Ийгъл ъв дет метъл" в истинска касапница, в която бяха избити 90 души. Там днес много хора запазиха минута мълчание и поставиха свещи и цвета, а накрая отекнаха аплодисменти в памет на жертвите.