Сенатът на САЩ придвижи законопроект за слагане на край на бюджетната парализа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С процедурно гласуване на законопроект Сенатът на САЩ опитва да преодолее бюджетната парализа, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

На първия етап мярката получи 60 гласа "за" при 40 "против", посочва ДПА. Това стана възможно благодарение на подкрепата на някои демократи.

Сенатът обаче ще внесе промени в текста, който вече бе одобрен от Камарата на представителите, отбелязва Ройтерс. Целта е да бъде осигурено временно финансиране за федералното правителство до 30 януари.

По-рано няколко американски медии съобщиха за постигнато споразумение между републиканците на президента Доналд Тръмп и демократическата опозиция за слагане на край на бюджетната парализа, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Временното споразумение ще позволи федералното правителство да бъде финансирано до януари, обявиха телевизиите Си Ен Ен и "Фокс Нюз", според които Сенатът ще го гласува още тази нощ.

Бюджетната парализа, в резултат на която държавните служби в САЩ спряха частично работа, продължава рекордните 40 дни, отбелязва АФП.

Ройтерс посочва, че сенаторите вероятно ще подкрепят вече одобрения от Камарата на представителите законопроект, в който ще бъдат внесени промени, позволяващи краткосрочното финансиране на федералното правителство. Според човек, запознат с преговорите, се очаква поне осем демократи - достатъчно, за да може мярката да бъде прокарана през контролирания от републиканците Сенат - да гласуват в нейна подкрепа.

След това промененият законопроект ще трябва да бъде одобрен отново от долната камара на Конгреса, преди да бъде изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис - процес, който може да отнеме няколко дни.

Фондовите пазари реагираха положително на новината, като работната седмица в Азия започна с ръст на котировките, а доларът си върна загубените в петък позиции.