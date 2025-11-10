Над 2700 полета от и за САЩ са били анулирани в неделя

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 2700 редовни пътнически полета са били анулирани по последни данни в САЩ вчера заради частичното спиране на работата на федералното правителство вследствие на бюджетната парализа, съобщи Ройтерс.

Повече от 10 000 полета са били забавени.

Големите американски авиокомпании трябва да решават сложен ребус вече трети пореден ден заради наложеното от федералното правителство ограничаване на полетите, наред с все по-големия недостиг на авиодиспечери, отбелязва Ройтерс. Особено тежко засегната е "Делта Еърлайнс" (Delta Air Lines), която отмени или забави 52% от основните си полети вчера.

Федералната авиационна администрация изпитва недостиг на персонал, най-вече на диспечери. В резултат вече три дни са отменяни полети - повече от 1000 в петък и над 1500 в събота, преди в неделя да бъде преминат прагът от 2 хиляди.

Предишните данни за вчера бяха за над 2100 анулирани полета.

Вчера американският министър на транспорта Шон Дъфи предупреди, че въздушният трафик в страната може скоро да бъде сведен до минимум.

В края на месеца в САЩ отбелязват Деня на благодарността - период, през който десетки милиони хора пътуват, за да посрещнат празника с роднини и близки.

Все пак от Вашингтон дойдоха положителни новини. С процедурно гласуване тази нощ Сенатът придвижи напред законопроект за слагане на край на бюджетната парализа, пише БТА.