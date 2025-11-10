ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фермери срещу бюджет 2026: Ако няма диалог, сме го...

11 бяха ранени и откарани в болница след влакова катастрофа в Словакия

Влак Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Единадесет ранени бяха откарани в болница след катастрофата между два влака в Словакия днес. Няма загинали, съобщи Ройтерс, като се позова на властите.

Десетки пътници са получили леки наранявания, съобщи на мястото на катастрофата словашкият министър на вътрешните работи Матуш Шутай Ещок. Той уточни, че единият влак е ударил другия отзад в отсечката между Братислава и Пезинок, на 20 километра североизточно от столицата.

Това е вторият железопътен инцидент в Словакия през последния месец, отбелязва Ройтерс. Деветдесет и един души пострадаха при сблъсък между два влака в източната част на страната на 13 октомври, съобщава БТА.

