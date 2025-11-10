ООН: Изменението на климата вече принуди милиона хора да напуснат домовете си

Последиците от изменението на климата вече принудиха милиона хора да напуснат домовете си, предупреди Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), цитиран от ДПА и БТА.

Мрачната оценка бе направена днес - в деня на откриването на конференцията на ООН за климата КОП30 (COP30), която ще се състои в бразилския град Белем на брега на река Амазонка.

"През последното десетилетие бедствията, свързани с времето, са причинили около 250 милиона вътрешни разселвания, еквивалентни на над 67 000 разселвания на ден", се казва в доклада. ВКБООН пише за порочен кръг на конфликти и климатични кризи. Три четвърти от хората, разселени от конфликти, отбелязва базираната в Женева агенция, живеят в страни, които са особено уязвими за последиците от изменението на климата.

ВКБООН споменава, наред с други климатични кризи, наводненията в Южен Судан и Бразилия, рекордните горещини в Кения и Пакистан и недостига на вода в Чад и Етиопия.