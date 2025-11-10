ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Секретарят на руския Съвет за сигурност пристигна ...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21682402 www.24chasa.bg

Зеленски обяви нови преговори с партньори за енергийната система на Украйна

1068
Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски обяви нови преговори с партньори в подкрепа на енергийната система на страната, съобщи Укринформ.

Той направи това снощи - ден след като масирана руска въздушна атака нанесе щети на енергийни обекти в Украйна.

"През следващите седмици ще проведем нови преговори, насочени предимно към по-голяма подкрепа за енергийния сектор - конкретни решения, необходимото финансиране и оборудването, от което се нуждаем. Някои страни, по-конкретно от Северна Европа, вече ни помагат, а ние подготвяме споразумения и с държави от Южна Европа", пише в изявление, публикувано на официалния уебсайт на Зеленски и цитирано от БТА.

Украинският президент каза снощи във вечерното си видеообръщение, че хиляди хора са ангажирани с усилията за стабилизиране и възстановяване на енергийната система на страната след нанесените ѝ наскоро щети.

Вчера властите в няколко руски власти също съобщиха за прекъсвания на електро- и топлоснабдяването след украински нападения.

И тази нощ в Украйна е в сила въздушна тревога.

В редица руски области пък е в обявена опасност от дронове, предаде ТАСС. Няколко летища в страната - във Волгоград, Саратов, Тамбов, Самара и Пенза, временно са затворени.

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?