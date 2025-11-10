ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор заспа на волана и блъсна челно градски рейс...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21682467 www.24chasa.bg

Секретарят на руския Съвет за сигурност пристигна на посещение в Египет

1208
Сергей Шойгу СНИМКА: Twitter/@nexta_tv

Секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу пристигна на работно посещение в Египет, съобщи ТАСС.

В изявление на Съвета се казва, че Шойгу оглавява междуведомствена делегация, която ще проведе разговори с египетското политическо и военното ръководство.

Шойгу, който пристигна в Египет вчера, ще има срещи по-конкретно с президента Абдел Фатах ас Сиси, неговия съветник по въпросите на националната сигурност, министрите на външните работи и на отбраната, както и с ръководителите на разузнавателните агенции и специалните служби.

Русия и Египет поддържат контакти, включително на президентско равнище, пише БТА.

Преди 2 дни руският президент Владимир Путин подписа укази за назначения в Съвета за сигурност и Министерството на отбраната. Сергей Шойгу запази поста си на секретар на Съвета.

Сергей Шойгу СНИМКА: Twitter/@nexta_tv

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)