71 украински дрона били свалени в Русия

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха тази нощ 71 украински дрона над региони на Русия и Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха 71 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 29 над територията на Брянска област, 7 - над територията на Курска област, по 5 - над териториите на Липецка и Смоленска област, по 4 над териториите на Орловска, Тверска и Самарска област, по един над териториите на Калужка, Ростовска и Тулска област, 7 - над акваторията на Черно море", се казва в изявление на руското ведомство.

В изявлението се казва още, че три дрона са свалени над украинския Кримски полуостров, който бе анексиран от Русия през 2014 г., пише БТА.