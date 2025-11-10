Първи сняг покри Торонто (Снимки, видео)

Първи за сезона сняг покри най-големия канадски град Торонто. Бялата покривка зарадва много жители и туристи.
Властите обаче издадоха специално предупреждение за затруднено шофиране при зимни условия и възможни закъснения в транспорта, съобщи Нова тв.
First snow in Toronto pic.twitter.com/1JIqo6DITz— Priyal Duggal (@priyallduggal) November 10, 2025
first snow in toronto ❄️ pic.twitter.com/BuXnsUAUuW— Dj (@buildwithdjdev) November 10, 2025
Attempts were made to clear the pitch of snow but the Northern Super League semi-final match in Toronto had to be postponed. #afctoronto #northernsuperleague #soccer #snowstorm pic.twitter.com/m88NEFas49— Richard Lautens (@rlautens) November 10, 2025
First snow of winter 2025-2026 in ontario #toronto #winter2025 #ontario #canada pic.twitter.com/GjUNr2yhBz— Tarun saini (@tarunsaini192) November 10, 2025