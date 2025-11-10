ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор заспа на волана и блъсна челно градски рейс...

Първи сняг покри Торонто (Снимки, видео)

снимка: pixabay

Първи за сезона сняг покри най-големия канадски град Торонто. Бялата покривка зарадва много жители и туристи.

Властите обаче издадоха специално предупреждение за затруднено шофиране при зимни условия и възможни закъснения в транспорта, съобщи Нова тв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

снимка: pixabay

