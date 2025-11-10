Зеленски: Не се страхувам от Тръмп за разлика от други западни лидери

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за "Гардиън", че не се "страхува" от Доналд Тръмп, за разлика от други западни лидери, и отхвърли съобщенията, че последната им среща във Вашингтон е била напрегната, добавяйки, че има добри отношения с американския президент.

Зеленски даде интервюто след опустошителните руски удари по енергийната мрежа на страната, довели до прекъсвания на електрозахранването в повечето украински региони.

Украинският президент отрече твърденията, че Тръмп е хвърлял карти на бойното поле в бурен разговор през октомври в Белия дом, където е пристигнал с надеждата да осигури доставки на американски крилати ракети "Томахоук".

"Файненшъл таймс" писа тогава, че Тръмп е оказал натиск върху Зеленски да приеме пълните условия на Путин за прекратяване на войната и е заявил, че руският лидер ще "унищожи" Украйна, ако тя не се съгласи, пише БНР.

Зеленски каза, че срещата е протекла по различен начин. Говорейки в президентския си дворец в Киев, Зеленски каза, че "всички по света" се страхуват от Тръмп. На въпрос дали това се отнася и за него, той отговори: "Не, ние не сме врагове на Америка. Ние сме приятели. Така че защо да се страхуваме?".

Зеленски също така разкри, че крал Чарлз е изиграл ключова задкулисна роля в насърчаването на президента на САЩ да подкрепя Украйна по-ентусиазирано, след бурната среща в Овалния кабинет пред камерите през февруари, когато Тръмп публично сплаши Зеленски и го изгони от Белия дом.

На въпроса дали ЕС и Обединеното кралство правят достатъчно преди мразовитата и мрачна зима, Зеленски отговори: "Никога не е достатъчно. Достатъчно е, когато войната свърши. И достатъчно е, когато Путин разбере, че трябва да спре".