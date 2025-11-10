ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор заспа на волана и блъсна челно градски рейс...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21682782 www.24chasa.bg

Доналд Тръмп посреща в Белия дом временния президент на Сирия

1188
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа се очаква да се срещне днес с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, съобщи ДПА.

Това е първата визита на сирийски президент във Вашингтон, откакто Сирия става независима през 1946 г.

Очаква се фокусът на срещата да бъде върху присъединяването на Сирия към предвожданата от САЩ коалиция за борба с терористичната организация "Ислямска държава".

Точно преди срещата сирийското правителство заяви, че започва мащабна операция срещу членове на групировката.

По времето управлението на бившия сирийски лидер Башар Асад Сирия в продължение на години беше в международна изолация заради кървавата гражданска война. В началото на декември миналата година бунтовнически съюз, начело с ислямистката групировка "Хаят тахрир аш Шам" свали Асад от власт. Оттогава Шараа е временен президент, като новото сирийско ръководство се опитва да направи Сирия отново част от международната общност.

Шараа се срещна с Тръмп през май в Саудитска Арабия, пише БТА.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)