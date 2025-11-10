Организират международна конференция за хуманитарна помощ за Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 200 институции от Турция и от 48 други страни ще участват в международна среща за хуманитарна помощ за Газа в Истанбул на 11 и 12 ноември, съобщи „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

Събитието е организирано от Дирекцията по религиозните въпроси на Турция (Диянет) и има за цел да привлече внимание към „задълбочаващата се хуманитарна криза в Газа" и да насърчи международната солидарност. Темата на срещата е „Бъдещето на Газа".

Според организаторите в конференцията ще участват над 400 участници, включително представители на гражданското общество, правозащитници, учени и журналисти.

Във фокуса на двудневната среща ще бъдат спешните хуманитарни нужди на Газа, включително в инфраструктурата, здравеопазването, образованието и жилищното настаняване. Освен това срещата ще се опита да формулира стратегии за устойчива помощ и дългосрочно възстановяване след трайно спиране на огъня.

В рамките на срещата са предвидени пет дискусии, на които ще бъдат обсъдени начини за предоставяне на цялостна и систематична подкрепа за Газа.

Форумът се очаква да завърши с приемането на заключителна декларация.