ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът в Париж решава днес дали да пусне на свобода...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21683072 www.24chasa.bg

Организират международна конференция за хуманитарна помощ за Газа

1276
Истанбул СНИМКА: Pixabay

Над 200 институции от Турция и от 48 други страни ще участват в международна среща за хуманитарна помощ за Газа в Истанбул на 11 и 12 ноември, съобщи „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

Събитието е организирано от Дирекцията по религиозните въпроси на Турция (Диянет) и има за цел да привлече внимание към „задълбочаващата се хуманитарна криза в Газа" и да насърчи международната солидарност. Темата на срещата е „Бъдещето на Газа".

Според организаторите в конференцията ще участват над 400 участници, включително представители на гражданското общество, правозащитници, учени и журналисти.

Във фокуса на двудневната среща ще бъдат спешните хуманитарни нужди на Газа, включително в инфраструктурата, здравеопазването, образованието и жилищното настаняване. Освен това срещата ще се опита да формулира стратегии за устойчива помощ и дългосрочно възстановяване след трайно спиране на огъня.

В рамките на срещата са предвидени пет дискусии, на които ще бъдат обсъдени начини за предоставяне на цялостна и систематична подкрепа за Газа.

Форумът се очаква да завърши с приемането на заключителна декларация. 

Истанбул СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)