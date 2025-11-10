Черна гора и ОАЕ ще си сътрудничат в областта на енергетиката

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителствата на Черна гора и Обединените арабски емирства (ОАЕ) подписаха споразумение за сътрудничество в областта на енергетиката, с което се създава стратегическо партньорство, фокусирано върху развитието на възобновяеми енергийни източници, модерна енергийна инфраструктура и технологии, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Споразумението беше подписано по време на официалното посещение на министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич в Абу Даби.

"То ще даде възможност за нови инвестиции в енергийния сектор, давайки нов тласък на един от ключовите стратегически сектори на страната ни чрез знанията и опита на водещи световни компании", заяви правителството в прессъобщение.

По време на срещата между министър-председателя Спаич и президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян беше отбелязано, че и двете страни са твърдо ангажирани да използват отличните си двустранни отношения за укрепване на икономическите връзки чрез реализирането на конкретни проекти, особено в областта на туризма, енергетиката, инфраструктурата и модерните технологии.

Ал Нахаян приветства напредъка на Черна гора и амбициозната програма, която премиерът Спаич следва по отношение на европейската интеграция, реформите и развитието на благоприятна бизнес среда.

На срещата беше направено заключението, че въз основа на наскоро подписаното междуправителствено споразумение за икономическо сътрудничество, партньорството между двете страни се е засилило в ключови области на развитие – туризъм, енергетика, инфраструктура и модерни технологии – с цел насърчаване на устойчив икономически растеж в двете страни.

Двамата официални лица се съгласиха, че малките страни имат възможност да напредват и да се развиват по-бързо и че Черна гора, следвайки такъв подход, може да се превърне в модел за успешен устойчив растеж в региона.

Те обсъдиха също регионалните отношения и потенциала на Черна гора да служи като стратегически център за свързване на региона и отвъд него.