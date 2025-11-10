ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Снимка: Китайска медийна група

Днес следобед в Шанхай ще бъде закрито Международното изложение за внос в Китай. То продължи шест дни и постигна значителни резултати, пише КМГ.

В частта на изложението, в което се представяха отделни държави и техните стоки, участваха общо 67 страни, региона и международни организации. Националните павилиони обхващаха 30 000 кв. м, а тази част от експото също включваше близо сто съпътстващи мероприятия.

Изложението на предприятията се отличи с мащаб, иновации и високо качество. Представени бяха 461 нови продукта, технологии и услуги, от които 201 направиха световна премиера. Бяха създадени 43 търговски подгрупи и над 700 подгрупи, като обменът между изложителите бе практически насочен и доведе до подписването на множество договори.

Същевременно подготвителните работи за 9-ото Международно изложение на внос, което ще се проведе следващата година, вече започнаха, като около 100 международни предприятия вече са резервирали участието си.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

