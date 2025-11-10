КМГ: Пекинският форум събра близо 400 учени и експерти от 36 страни и района

На 7 ноември в Пекин бе открито 22-рото издание на Пекинския форум (Beijing Forum). В него участваха близо 400 експерти и учени от 36 страни и района, пише КМГ. Те размениха мнения по темата „Цивилизационно съжителство в епохата на цифровия интелект", фокусирайки се върху въпроса как цифровите и интелигентни технологии могат да овластят глобалното управление и устойчивото развитие, насърчавайки хармонията на културите и общия просперитет.

Настоящият форум включва в себе си 13 конференции, 2 тематични дискусии и 2 събития в чужбина. В тях ще бъдат обсъдени теми като изкуствения интелект и хармоничното общество, древни книги в епохата на изкуствения интелект, глобалното управление в епохата на цифровите технологии и други.