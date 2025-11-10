ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът в Париж решава днес дали да пусне на свобода...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21683569 www.24chasa.bg

Трима туристи са арестувани, след като позирали голи зад Хеопсовата пирамида

1988
Пирамидите в Гиза

В Египет са арестувани трима туристи, позирали голи в района на пирамидите в Гиза, нарушавайки законите и нормите за приличие в страната, съобщи в. "Ал Ахрам", цитиран от БТА.

Първоначалното разследване показва, че заподозрените са направили опит да се снимат голи зад Хеопсовата пирамида. Властите са ги задържали на място веднага.

По време на разпита туристите са направили признания, посочвайки, че не познават египетското законодателство, което забранява подобно поведение, както и че такива действия не са криминализирани в родните им държави.

Подаден е полицейски доклад, а тримата са предадени на съответната прокуратура. Националността на задържаните не се съобщава.

Пирамидите в Гиза

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)