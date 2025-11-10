Трима туристи са арестувани, след като позирали голи зад Хеопсовата пирамида

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Египет са арестувани трима туристи, позирали голи в района на пирамидите в Гиза, нарушавайки законите и нормите за приличие в страната, съобщи в. "Ал Ахрам", цитиран от БТА.

Първоначалното разследване показва, че заподозрените са направили опит да се снимат голи зад Хеопсовата пирамида. Властите са ги задържали на място веднага.

По време на разпита туристите са направили признания, посочвайки, че не познават египетското законодателство, което забранява подобно поведение, както и че такива действия не са криминализирани в родните им държави.

Подаден е полицейски доклад, а тримата са предадени на съответната прокуратура. Националността на задържаните не се съобщава.