Китайски учени откриха нов механизъм за лечение на депресия

Китайски учени са открили общ механизъм зад две бързодействащи терапии за депресия, предоставяйки решаващи прозрения за разработването на нови лечения с по-малко странични ефекти, съобщава „Синхуа", цитирана от КМГ.

Депресията е едно от водещите психични разстройства в света, засягащо стотици милиони хора по света. Сред засегнатите пациенти определен процент от тях показват слаб отговор на конвенционалните лекарства.

Новото проучване разкри, че аденозиновият сигнализиращ път служи като общ механизъм както за кетаминовата, така и за електроконвулсивната терапия – най-ефективните интервенции за лечение на резистентна депресия, и предлага солидна теоретична основа за разработването на нови антидепресанти.

Докато кетаминът и електроконвулсивната терапия могат да предизвикат бързи антидепресантни ефекти в рамките на часове, техните механизми са останали неясни досега, а странични ефекти като халюцинации и когнитивни увреждания са ограничили широкото им използване.

За да се справи с това предизвикателство, екип, ръководен от Луо Минмин от китайския Институт за изследване на мозъка в Пекин, си сътрудничи с екипи от няколко китайски лаборатории, включително екипа на Уан Сяохуей от Института по приложна химия на Китайската академия на науките и екипа на Ли Юлун от Пекинския университет.

Използвайки усъвършенствани генетично кодирани флуоресцентни сензори, те откриват, че и двете лечения предизвикват рязко, продължително покачване на нивата на аденозин в мозъчните региони, отговорни за регулирането на настроението. Тези открития осигуряват ясна пътна карта за разработването на по-безопасни и по-достъпни антидепресантни терапии, като се основава на собствените химически механизми на мозъка.