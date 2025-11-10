Пекин: Хаосът в глобалните вериги за доставки на полупроводници се дължи на Нидерландия

Говорител на Министерството на търговията на Китай коментира изявлението на европейския комисар по търговията и икономическата сигурност Марош Шефчович в социалните мрежи относно казуса Nexperia. Това пише КМГ.

„Основната причина и отговорност за настоящия хаос в глобалните вериги за доставки на полупроводници е от страна на Нидерландия. Китай отбелязва ангажимента на ЕС да се справя с нидерландската страна. Надяваме се, че ЕС ще засили усилията си да прикани Нидерландия да оттегли незабавно съответните мерки и да гарантира нормалното доставяне на продуктите на Nexperia. Китай, действайки отговорно по проблема, е предприел конкретни мерки за изключения за износ, предназначен за граждански цели и отговарящ на изискванията", заяви говорителят. „Искам да подчертая, че приветстваме ЕС да продължи да упражнява своето влияние, с цел нидерландската страна да коригира незабавно погрешния си подход", добави още той.