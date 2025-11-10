ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

tbi bank издаде успешно най-голямата емисия облига...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21683699 www.24chasa.bg

Китай публикува бяла книга за достигане на пик на въглеродните емисии и въглеродна неутралност

КМГ

1228
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 8 ноември Пресслужбата на Държавния съвет на Китай публикува „Бяла книга за действията на Китай за постигане на пик на въглеродните емисии и въглеродна неутралност". Това съобщи КМГ.

В документа се изтъква, че реализирането на пик на въглеродните емисии и въглеродна неутралност е важно решение за страната, което показва отговорност към човешката цивилизация за постигане на устойчиво развитие. Китай пое този ангажимент преди 5 години и вече активно предприема свързани мерки и практически действия, с които насърчава историческия напредък на зелената трансформация.

В бялата книга се посочва, че запазвайки енергийната сигурност, Китай насърчава заместването на енергомощностите с възобновяема енергия, подкрепя развитието на нови енергийни системи и осигурява солидна база за постигането на целите си за въглеродните емисии.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)