Съдът в Париж решава днес дали да пусне на свобода бившия президент Никола Саркози

Апелативен съд в Париж ще реши днес дали бившият френски президент Никола Саркози, който излежава петгодишна присъда във връзка с аферата с Либия, може да бъде освободен от затвора, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

След като беше осъден на пет години затвор, Саркози беше задържан преди три седмици по разпореждане на съда за временно изпълнение на присъдата му, въпреки че той я обжалва.

Адвокатите на 70-годишния Саркози веднага подадоха молба за освобождаването му, като се очаква съдът да се произнесе по нея още тази сутрин.

Либийската афера се основава върху твърденията, че Саркози е получил незаконни средства от режима на тогавашния либийски държавен глава Муамар Кадафи през 2007 г., за да финансира предизборната си кампания за президент.

Наказателният съд в Париж не намери директни доказателства за това обвинение, но посочи в заключенията си, че Саркози и негови близки съучастници са се опитали да получат средства от режима. По този начин съдът обвини Саркози в участие в престъпна организация.

В съвременната история на Франция никой бивш президент не е получавал толкова тежка присъда. От своя страна Саркози постоянно изтъкваше, че е невинен.