Партията на Еди Рама печели в общините с частични местни избори на Албания

Управляващата Социалистическа партия на Албания (СП/PS) на премиера Еди Рама печели и в петте албански общини, където вчера се проведоха частични местни избори, сочат предварителни данни, публикувани от албанската Централна избирателна комисия (ЦИК), предаде днес АТА.

Провеждането на вчерашните избори в общините Мат (Северна Албания), Църик (Централна Албания), Вльора (Югозападна Албания), Берат и Тепелена (Южна Албания) се наложи, след като съответните общински кметове подадоха оставки, предава БТА.

След приключването на броенето на гласовете днес резултатите сочат, че в Мат печели Алтин Бойни, в Църик – Фльоренц Дока, във Вльора – Брунилда Мерсини, в Берат – Ерви Цеца и в Тепелена – Грамоз Сако.

В община Тепелена, заедно с ръчното броене на бюлетините, за първи път беше използвано и преброяване с помощта на изкуствен интелект, отбелязва АТА.

Според ЦИК избирателната активност на частичните местни избори е била 18,45 процента.

Избори бяха планирани първоначално и в столицата Тирана, след като кметът ѝ Ерион Велиай бе арестуван за корупция по-рано тази година и отстранен от длъжност с правителствено решение. Конституционният съд на Албания обаче отхвърли правителственото решение за отстраняването му от длъжност, постанови връщането на Велиай на поста кмет на Тирана и анулира президентския указ, с който бяха насрочени избори в албанската столица.