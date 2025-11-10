ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италианец ще води и националките на България

Орбан: С Тръмп си стиснахме ръцете Унгария да бъде изключена завинаги от петролните санкции

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви тази сутрин, че "се си е стиснал ръцете" с американския президент Доналд Тръмп Унгария да бъде изключена завинаги от петролните санкции на САЩ, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

"Докато той е президент там, а аз премиер тук, няма да има санкции. Не е преувеличение, че проведохме най-важните преговори досега за тази година", заяви Орбан в социалната мрежа "Фейсбук".

Той допълни, че залозите за Унгария са били максимални.

Влизането в сила на американските санкции срещу руските енергийни ресурси е щяло да доведе преди Коледа до двойно или тройно увеличаване на битовите сметки и до увеличение от 1000 форинта (прибл. 5 лева) на цената на литър бензина в Унгария.

"Това щеше да е истинско бедствие. Успяхме да избегнем тази опасност. Така унгарските семейства ще имат Коледата, каквато искат", заяви премиерът.

Преди дни представител на Белия дом заяви, че Доналд Тръмп е изключил Унгария от санкциите за покупки на руски петрол и газ, като уточни, че изключението за унгарците ще е за срок от една година.

Преди срещата си с Виктор Орбан американският президент каза, че обмисля да направи такова изключение за близкия си съюзник, който поддържа добри отношения с Русия от началото на войната й с Украйна.

"Много е трудно за Орбан да си набави петрол и газ от други места", каза Тръмп преди срещата им в петък.
"Отстъпката" за Унгария се случва седмици, след като САЩ санкционира двете най-големи руски петролни компании "Лукойл" и "Роснефт".

Унгарският премиер Виктор Орбан и бившият президент Доналд Тръмп Снимка: Twitter/@NahBabyNah

