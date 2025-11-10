ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

tbi bank издаде успешно най-голямата емисия облига...

Кремъл: Путин ще посети Индия до края на годината

Владимир Путин Снимка: КАДЪР: Първи канал

До края на годината е планирано руският президент Владимир Путин да посети Индия, съобщи пред журналисти прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков, добавяйки, че в Кремъл разчитат на съдържателна визита, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"В момента активно се подготвяме за визитата на Путин в Индия, която е планирана до края на тази година. Надяваме се, че това ще бъде съдържателна визитa", посочи той.

"Що се отнася до съдържанието ѝ, няма да избързваме. Ще обявим навреме всички споразумения, които планираме да постигнем", отговори Песков на молбата да коментира публикацията на "Икономик таймс" за подготовката на Русия и Индия да подпишат споразумение за мобилност на работната сила.

Според вестника, документът, за който става дума, се подготвя за подписване на предстоящата през декември руско-индийска среща на върха.

Изданието съобщи, че споразумението ще допринесе за увеличаване на броя на индийските граждани в Русия през следващите години.

Владимир Путин

