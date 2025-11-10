Турците почитат паметта на Ататюрк 87 години след смъртта му

Турците в страната, както и по целия свят почетоха паметта на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк в деня, когато се навършват 87 години от смъртта му.

По традиция точно в 9:05 ч. – моментът, когато Ататюрк затваря очите си завинаги, гражданите застанаха мирно, слязоха от колите си и запазиха минута мълчание, предава БТА.

В този час официалните лица, сред които президентът Реджеп Тайип Ердоган, вицепрезидентът Джевдет Йълмаз, председателят на Меджлиса Нуман Куртулмуш, посетиха мавзолея, където почива основателят на Република Турция, за да положат венец и да отдадат почит.

По време на церемонията, която беше излъчвана на живо в социалните мрежи, Ердоган заяви, че правителството и хората на държавни постове продължават да следват примера на Ататюрк в желанието си за извисяване на репутацията на страната в световен мащаб и развитието ѝ във вътрешнополитически план.

В този дух беше и речта му на последвалата възпоменателна церемония в Центъра по култура, езици и история в Анкара, чиито патрон е Ататюрк.

„Разраснахме Турция, направихме още по-голямо нашето единство, накарахме народа ни да вкуси най-големите успехи и най-големите победи през последния век. Докарахме страната до положение, в което може да се конкурира с останалата част от света във всяка една област, точно както Ататюрк е мечтал за Турция, наричайки я своята най-голяма творба. Възпитахме милиони младежи, които са будни, работливи, имат самочувствие, вяра, възпитание и добродетели и ще бъдат светлина за утрешния ден. Дано още дълги години да работим за Турция, да служим на страната ни, да създаваме история, да постигаме целите на страната ни във всяка една област", заяви Ердоган.

Отдаването на почит на Ататюрк продължава през целия ден.

Стотици хиляди граждани поставят цветя пред гроба му в мавозолейния комплекс „Анъткабир" и паметниците из цялата страна.

Последователите на Ататюрк отдават почит пред паметта му и в стаята в двореца „Долмабахче" в Истанбул, където е затворил очите си завинаги.