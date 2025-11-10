Никола Саркози: Трите седмици в затвора бяха изтощителни и много тежки

Бившият френски президент Никола Саркози заяви, че трите му седмици в затвора са били „изтощителни“ и „много тежки“, докато настоява за освобождаване под съдебен контрол до обжалването на присъдата си.

На 21 октомври 70-годишният Саркози беше осъден на 5 години затвор за това, че е заговорничил за финансиране на президентската си кампания през 2007 г. с пари от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.

Неговите адвокати веднага подадоха молба за освобождаване, докато делото се разглежда отново през март догодина.

В понеделник прокурорът Дамян Брюне препоръча искането на Саркози да бъде уважено, но той да няма право да контактува със свидетели по така нареченото „либийско досие“. Решението се очаква около 13:30 ч. местно време, а ако молбата бъде одобрена, Саркози може да бъде освободен още същата вечер от затвора „Ла Сантé“ в Париж.

„Никога не съм имал лудата идея да поискам пари от Кадафи. Никога няма да призная нещо, което не съм извършил“, заяви Саркози чрез видеовръзка пред съда. Той благодари на затворническия персонал за проявеното човешко отношение, което направило престоя му „по-поносим“.

В съдебната зала присъстваха съпругата му, певицата и модел Карла Бруни-Саркози, както и двама от синовете му, пише бТВ.

Саркози е първият френски бивш държавен глава, който влиза в затвора след Втората световна война — последният е бил Филип Петен, осъден за държавна измяна през 1945 г.

От началото на присъдата си Саркози е държан в изолирано крило на затвора, като двама негови бодигардове са настанени в съседни килии. „Бившият президент има право на специална защита заради статута си“, заяви министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес през октомври, подчертавайки, че срещу него има реална заплаха.

Саркози беше президент на Франция от 2007 до 2012 г. След напускането на поста е преследван от серия съдебни дела, включително осъждане през декември миналата година за опит да подкупи магистрат, заради което беше принуден да носи електронна гривна.