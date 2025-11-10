ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германският министър на отбраната: Близо сме до въвеждането на доброволна военна служба

Борис Писториус КАДЪР: Туитър/@PistoriusBoris

Германският министър на отбраната Борис Писториус очаква правителството да постигне споразумение по закона за повторно въвеждане на някаква форма на военна служба тази седмица, докато министерството му се опитва да увеличи числеността на войниците, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

По време на посещение в полка за вътрешна сигурност в западния град Мюнстер Писториус днес каза, че е „много, много оптимистично настроен", тъй като се доближават до целта.

Германското правителство, съставено от консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц и лявоцентриската Германска социалдемократическа партия, предложи връщането на доброволната военна служба.

Партиите обаче не се споразумяха какви механизми трябва да бъдат приложени, ако няма достатъчно доброволци, които да се присъединят към германските въоръжени сили – Бундесвер.

Предложенията на коалицията военнослужещи да бъдат подбирани с жребий и след оценка на годността им да се решава дали да бъдат извикани на задължителна военна служба, предизвикаха дебат.

Днес Писториус подчерта, че военната служба трябва да бъде доброволна и отбеляза, че подобни схеми са се оказали успешни в други страни. „Ще намерим правила в преговорите как да регулираме това разумно и адекватно, както в интерес на войниците, така и в интерес на младите хора", подчерта министърът. „Ще има разумно решение", добави той.

