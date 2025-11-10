ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удължиха ареста на музикантката, пяла забранени пе...

САЩ удариха два кораба в Тихия океан, шестима загинаха

Министърът на отбраната Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Въоръжените сили са поразили вчера два плавателни съда за предполагаем превоз на наркотици в източната част на Тихия океан, убивайки шестима души на борда, заяви днес министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Тези кораби бяха известни на нашето разузнаване, че са свързани с контрабанда на незаконни наркотици, превозвали са наркотици и са преминавали по известен транзитен маршрут за трафик на наркотици", заяви Хегсет в социалната мрежа „Екс", придружавайки коментара си с видеоклип.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

