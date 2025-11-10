Вижте как Саркози се прибира вкъщи след три седмици в затвора (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият френски президент Никола Саркози се прибра в дома си след само три седмици, прекарани в парижкия затвор "Санте".

Саркози беше осъден на 5 години затвор през септември за престъпен заговор в Париж по делото, в което е обвинен за приемане на незаконно финансиране на кампания от либийския диктатор Муамар Кадафи.

Той бе признат за виновен за приемане на въпросните средства, за да осигури победата си на изборите през 2007 г.

Бившият френски президент влезе в затвора официално на 21 октомври и веднага след това подаде молба за освобождаване.

На 10 ноември прокурорът Дамян Брюне препоръча искането на Саркози да бъде уважено, но той да няма право да контактува със свидетели по така нареченото „либийско досие".

Саркози описа трите си седмици в затвора като "изтощителни и много тежки" и категорично заяви, че никога не е искал пари от Кадафи и няма да признае за нещо, което не е извършил.

Няколко часа по-късно бившият френски президент беше освободен от затвора и откаран с кортеж до дома си, където се бяха събрали неговото семейство, близки и поддръжници.