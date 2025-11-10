ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удължиха ареста на музикантката, пяла забранени пе...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21686990 www.24chasa.bg

Вижте как Саркози се прибира вкъщи след три седмици в затвора (Видео, снимки)

1712
Никола Саркози се прибира в дома си след три седмици в затвора СНИМКА: Ройтерс

Бившият френски президент Никола Саркози се прибра в дома си след само три седмици, прекарани в парижкия затвор "Санте". 

Саркози беше осъден на 5 години затвор през септември за престъпен заговор в Париж по делото, в което е обвинен за приемане на незаконно финансиране на кампания от либийския диктатор Муамар Кадафи.

Той бе признат за виновен за приемане на въпросните средства, за да осигури победата си на изборите през 2007 г.

Бившият френски президент влезе в затвора официално на 21 октомври и веднага след това подаде молба за освобождаване. 

На 10 ноември прокурорът Дамян Брюне препоръча искането на Саркози да бъде уважено, но той да няма право да контактува със свидетели по така нареченото „либийско досие".

Саркози описа трите си седмици в затвора като "изтощителни и много тежки" и категорично заяви, че никога не е искал пари от Кадафи и няма да признае за нещо, което не е извършил. 

Няколко часа по-късно бившият френски президент беше освободен от затвора и откаран с кортеж до дома си, където се бяха събрали неговото семейство, близки и поддръжници. 

Никола Саркози се прибира в дома си след три седмици в затвора СНИМКА: Ройтерс
Никола Саркози се прибира в дома си след три седмици в затвора СНИМКА: Ройтерс
Никола Саркози се прибира в дома си след три седмици в затвора СНИМКА: Ройтерс
Кортежът с бившия френски президент Никола Саркози напуска затвора "Санте" СНИМКА: Ройтерс
Кортежът с бившия френски президент Никола Саркози напуска затвора "Санте" СНИМКА: Ройтерс
Синовете на Саркози пред дома му в деня, в който бившият президент се прибира вкъщи СНИМКА: Ройтерс
Синовете на Саркози пред дома му в деня, в който бившият президент се прибира вкъщи СНИМКА: Ройтерс
Никола Саркози се прибира в дома си след три седмици в затвора СНИМКА: Ройтерс
Никола Саркози се прибира в дома си след три седмици в затвора СНИМКА: Ройтерс
Никола Саркози се прибира в дома си след три седмици в затвора СНИМКА: Ройтерс
Кортежът с бившия френски президент Никола Саркози напуска затвора "Санте" СНИМКА: Ройтерс
Кортежът с бившия френски президент Никола Саркози напуска затвора "Санте" СНИМКА: Ройтерс
Синовете на Саркози пред дома му в деня, в който бившият президент се прибира вкъщи СНИМКА: Ройтерс
Синовете на Саркози пред дома му в деня, в който бившият президент се прибира вкъщи СНИМКА: Ройтерс
Никола Саркози се прибира в дома си след три седмици в затвора СНИМКА: Ройтерс
Никола Саркози се прибира в дома си след три седмици в затвора СНИМКА: Ройтерс
Никола Саркози се прибира в дома си след три седмици в затвора СНИМКА: Ройтерс
Кортежът с бившия френски президент Никола Саркози напуска затвора "Санте" СНИМКА: Ройтерс
Кортежът с бившия френски президент Никола Саркози напуска затвора "Санте" СНИМКА: Ройтерс
Синовете на Саркози пред дома му в деня, в който бившият президент се прибира вкъщи СНИМКА: Ройтерс
Синовете на Саркози пред дома му в деня, в който бившият президент се прибира вкъщи СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)